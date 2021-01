Jovem de 20 anos confessou ser usuário de maconha. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/01/2021 10:00

TAPERUNA - Três vasos com plantas aparentando ser maconha foram apreendidos no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram a uma residência verificar informação que indicava para plantação de maconha. A moradora, mãe do suspeito, atendeu os militares e autorizou buscas. O material foi apreendido durante a revista no imóvel. O jovem de 20 anos confessou ser usuário de maconha e afirmou as plantas eram de sua propriedade. O fato foi apresentado à 143ª Delegacia Legal e o rapaz liberado após o registro de ocorrência.