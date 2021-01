Levado até a 144ª Delegacia Legal, suspeito acabou autuado em flagrante. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/01/2021 18:00

Bom Jesus do Itabapoana - Ação de combate ao tráfico de drogas dos policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) resultou na prisão de um homem de 29 anos e apreensão de drogas, no bairro Lia Márcia, Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Após receberem informações anônimas, policiais do seguiram até a Rua José da Silva Nenén, onde após buscas pelo interior da residência do suspeito encontraram R$ 3.320 em dinheiro, R$ 1.100 em cheque, além de cerca de 65 gramas de maconha e 33 de cocaína. Levado até a 144ª Delegacia Legal ele acabou autuado em flagrante e ficará à disposição da justiça no sistema penitenciário.