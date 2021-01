Adolescente infrator foi apresentado na 137ª Delegacia Legal de Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/01/2021 14:00

Miracema - Um adolescente de 15 anos, foi apreendido, após ter sido autuado por crime análogo ao tráfico de drogas, no Morro do Cruzeiro, Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) com foram verificar denúncia da existência de trafico de drogas na Rua Nair Vilaça, onde surpreenderam o jovem com R$ 290 em dinheiro, celular, além de 26 pinos de cocaína e nove buchas de maconha, mantidos no interior de seu quarto. O fato foi apresentado à 137ª Delegacia Legal, e ele que é reincidente no crime, aguardaria audiência do Ministério Público.