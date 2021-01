Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) realizaram buscas e encontraram os envolvidos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/01/2021 11:00

Cambuci - Dois suspeitos, sendo um de 21 anos e outro de 24, foram presos por furto depois de invadirem uma casa na Rua Getúlio Vargas, na área central de Cambuci, no Noroeste Fluminense. A vítima registrava a ocorrência na 142ª Delegacia Legal; militares do 29º BPM (Itaperuna-RJ) ao serem informados do caso realizaram buscas e encontraram os envolvidos, na Avenida Virgílio Franklin e os dois botijões de gás vazios, junto da antiga linha férrea. Dupla foi autuada em flagrante.