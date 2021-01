O martelo foi batido, após acordo com o presidente do Cardoso, Renato Jacinto. Foto: Cardoso Moreira News

Por Lili Butilho

Publicado 10/01/2021 17:00

CARDOSO MOREIRA - O Americano Futebol Clube oficializou o estádio Antonio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, em Cardoso Moreira, como sua casa na Primeira Fase do Campeonato Estadual. O local já será palco da estreia contra a Cabofriense no p´roximo dia 16.



No ofício enviado ao Americano, a diretoria do Goytacaz justificou a rejeição ao pedido apontando comentários de torcedores do alvinegro nas redes sociais, chamando o estádio do Goytacaz de 'chiqueiro'. O alvinegro campista vai usar o estádio, que fica a 40 km de Campos dos Goytacazes, depois que a diretoria do rival Goytacaz, decidiu não atender ao pedido do Cano para utilizar o Aryzão.



O Americano terá um elenco mesclado durante o Campeonato Estadual. Além dos reforços já anunciados, o treinador Caé Cunha terá a disposição vários jogadores revelados nas categorias de base do clube. Na última semana foram profissionalizados mais três que se destacaram nas competições do ano passado: o goleiro Lucas Clap, o zagueiro Vinicius e o atacante Pedro. Time segue reforçando seu elenco e nem no início de ano interrompeu as contratações. O clube confirmou também nos últimos dias mais um reforço trata-se do lateral-esquerdo Lucas Neres, 22 anos, que estava atuando no futebol mineiro.