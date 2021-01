Homem de 30 anos compareceu no DPO de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 08/01/2021 15:50

São José de Ubá - Um homem de 30 anos compareceu no Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) localizado na Rua Juca Neto, Centro de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, confessando ter cometido homicídio no dia 31 de dezembro do ano passado na cidade de Guaçuí (ES). Ele se entregou à polícia e desde o crime estaria foragido. Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, foi verificado que não havia mandado de prisão em aberto. O homem permaneceu custodiado. Ele será conduzido pela Polícia Civil ao Estado do Espírito Santo.