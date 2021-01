Por Lili Bustilho

Publicado 09/01/2021 16:00 | Atualizado 09/01/2021 17:07

ITAPERUNA - O plano de reabertura gradual das unidades do Senac RJ no estado do Rio de Janeiro chega a Itaperuna, no Noroeste Fluminense, com a retomada das aulas presenciais a partir do dia 11 de janeiro. A instituição, que estava com as atividades suspensas desde março de 2020 devido à pandemia, retorna o atendimento respeitando todas as regras e protocolos sanitários vigentes. As matrículas podem ser realizadas diretamente na unidade. Mais informações podem ser obtidas no site www.rj.senac.br De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, os cursos presenciais ofertados na unidade de Itaperuna são: Técnicas para Taifeiro Offshore, Informática Básica, Design de Sobrancelhas, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Cabeleireiro, Libras Básico 1, Marketing Digital, Maquiador, Introdução à Fotografia Digital e Técnico em Enfermagem. O cronograma prevê novas turmas ao longo do primeiro semestre de 2021, incluindo opções já a partir do mês de janeiro.Além das novas turmas, os alunos do Senac RJ matriculados em cursos que tiveram as aulas suspensas durante o período de isolamento social, prosseguirão suas aulas presenciais de forma gradativa. Todas as salas de aulas e ambientes internos seguirão medidas de distanciamento, desinfecção e limpeza, para resguardar a saúde de alunos e colaboradores.Senac RJ - O Senac RJ, que completa 75 anos no dia 10 de janeiro, atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.Mesmo diante da pandemia, o Senac RJ superou desafios e alcançou resultados positivos em 2020: 56 mil alunos matriculados em todos os níveis de ensino, da aprendizagem à pós-graduação, mais de 7 mil vagas de trabalho ofertadas durante a Feira Virtual, realizada em parceria com mais de 500 empresas, 9 mil orientações de carreira por meio de vídeo conferências, fóruns, chats e palestras digitais gratuitas, além da abertura de 62 novas turmas com aulas on-line em tempo real.Novas turmas presenciais Senac RJMais informações: www.rj.senac.br Unidade Itaperuna - Avenida Presidente Dutra, 527 - Cidade Nova - Tel: (22) 3822-8044 | (22) 3822-1610Técnicas para Taifeiro OffshoreInício: 25 de janeiro | Dias e horários: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, das 9h às 13h.Informática BásicaInício: 1 de fevereiro | Dias e horários: Segunda, das 18h às 22h.Design de SobrancelhasInício: 8 de fevereiro | Dias e horários: Segunda e terça, das 13h às 17hInício: 21 de junho | Dias e horários: Segunda e terça, das 18h às 22hEspecialização Técnica em Instrumentação CirúrgicaInício: 27 de fevereiro | Dias e horários: Sábado, das 8h às 14h.CabeleireiroInício: 15 de março | Dias e horários: Segunda e terça, das 13h às 17h.Libras Básico 1Início: 23 de março | Dias e horários: Terça, das 18h às 22h.Marketing DigitalInício: 24 de março | Dias e horários: Quarta, das 19h às 22h.MaquiadorInício: 24 de março | Dias e horários: Quarta, das 8h às 12h.Introdução à Fotografia DigitalInício: 3 de maio | Dias e horários: Segunda, das 18h às 22h.Técnico em EnfermagemInício: 24 de maio | Dias e horários: Segunda a sexta, das 18h às 22h.