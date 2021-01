De acordo com a Emater-Rio, aproximadamente 80% do café produzido no Estado vem da região Noroeste Fluminense; sendo que o maior produtor que é Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 09/01/2021 11:00

VARRE-SAI - Os cafés especiais produzidos em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, estão se destacando no IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro. Dos nove cafés finalistas do concurso, oito são da região Noroeste, sendo cinco de produtores do município. Foi realizado nesta semana, o depósito dos lotes cafés finalistas na Cooperativa de Café do Norte Fluminense Ltda (Coopercanol), em Varre-Sai, com a presença do presidente José Ferreira Pinto e o extensionista rural da Emater, Gustavo Polido.



De acordo com a Emater-Rio, aproximadamente 80% do café produzido no Estado vem da região Noroeste Fluminense. Sendo que o maior produtor que é Varre-Sai, produz 45% de todo o café do Estado. Os produtores de Varre-Sai finalistas no concurso na categoria via úmida são: Fidélis José de Oliveira Rodolphi, Sítio Vai e Volta; Marcos Pelegrini Meneses, Fazenda Arataca e Márcio Vargas, Fazenda Ribeira. E na categoria natural são: Fidélis José de Oliveira Rodolphi e Alyne Chryslla Rodolphi. Continua após foto.

Os produtores de Varre-Sai finalistas no concurso na categoria via úmida são: Fidélis José de Oliveira Rodolphi, Sítio Vai e Volta; Marcos Pelegrini Meneses, Fazenda Arataca e Márcio Vargas, Fazenda Ribeira. Foto: diviulgação/PMVS



O produtor Fidélis José de Oliveira Rodolphi, que juntamente com a esposa Alyne Chryslla, possui três lotes de café na final do concurso falou da valorização dos cafeicultores que o concurso promove. “O concurso de Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro dá visibilidade ao trabalho de excelência que o produtor desempenha na propriedade, tendo como produto final um café de altíssima qualidade, mostrando que o estado do Rio também produz ótimos cafés, assim como outras regiões do Brasil. E para nós, como produtores de café, já é um prêmio ter três lotes classificados no concurso, independente do resultado final”, afirmou Fidélis.



A assessoria de imprensa da Prefeitura de Varre-Sai, pontua que o concurso é realizado pela Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (ASCARJ), com patrocínio da Emater-Rio e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e apoio da Emater-Rio, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Coopercanol, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Sebrae e Emater-Rio.



A final do concurso acontecerá no dia 30, com a divulgação dos resultados e leilão virtual dos cafés finalistas.

Na categoria natural são: Fidélis José de Oliveira Rodolphi e Alyne Chryslla Rodolphi. Foto: divulgação/PMVS



O extensionista rural da Emater Gustavo Polido, destacou que mesmo com as dificuldades enfrentadas no ano devido à pandemia, o concurso teve um número expressivo de produtores participantes e que houve um aumento até mesmo no número de municípios participantes. “O concurso dá destaque para a produção de cafés especiais do Estado do Rio, que antes não era visto como produtor de cafés especiais. Com a realização dos concursos e a mobilização dos produtores, temos visto um aumento na produção de cafés especiais”, ressaltou o extensionista da Emater-Rio.



O técnico do Ministério da Agricultura e presidente da Coopercanol, José Ferreira Pinto, lembrou que com a melhoria da qualidade do café, o produtor atinge maior geração de renda. "O concurso tem uma importância muito grande no incentivo ao produtor para melhoria da qualidade dos cafés de uma região. É essencial para dar visibilidade e divulgar o nosso café dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro. Ao melhorar a qualidade, automaticamente há uma substancial valorização do produto, gerando mais renda e garantindo a subsistência do nosso produtor de café", afirmou José Ferreira.



O secretário municipal de Agricultura de Varre-Sai, José Maria de Freitas Pelegrini, parabenizou os cafeicultores participantes do concurso. "Parabenizo os cafeicultores participantes, que estão levando o nome de Varre-Sai para todo o Estado e país, não somente como o maior produtor de café do Estado do Rio, mas também como produtor de cafés especiais. A Secretaria de Agricultura de Varre-Sai se coloca à disposição dos cafeicultores do município e para esse ano, já estamos planejando projetos e parcerias para incentivar o setor", afirmou o secretário.

Produtor Marcio Vargas. Foto: divulgação/PMVS