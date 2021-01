Durante revista foram apreendidos 100 pinos de cocaína e R$ 10. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/01/2021 14:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um adolescente de 16 anos, foi apreendido por militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 36º BPM (Pádua) na rua Helena Chicrália, no Morro da Caixa D’água, em Santo Antônio de Pádua. Durante revista foram apreendidos 100 pinos de cocaína e R$ 10. O fato foi apresentado à 136 Delegacia Legal onde o infrator esteve acompanhado por sua mãe. Ele que foi autuado por crime análogo ao tráfico de drogas responderá em liberdade.