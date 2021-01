Vítima disse que se desentendeu com a dupla no dia anterior ao fato. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/01/2021 14:00

São José de Ubá - Um morador de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, compareceu no Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) do município informando que foi agredido a pauladas, no interior de sua residência. A vítima contou que a porta de sua casa foi arrombada por dois homens que com pedaços de madeira bateram em sua cabeça. Na ocasião, ele conseguiu fugir dos agressores, se escondeu no mato até amanhecer e depois procurou o hospital. A vítima disse também que se desentendeu com a dupla no dia anterior ao fato.

Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados e os suspeitos foram localizados. A ocorrência foi apresentada na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna sendo registrada como lesão corporal e as partes envolvidas foram liberadas após prestarem depoimento. A Polícia Civil investigará o caso.