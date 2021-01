Academia Itaperunense de Letras (ACIL) é madrinha do projeto literário do IFF Campus Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 08:00

ITAPERUNA - A Academia de Letras do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está prestes a comemorar 15 dias de inaugurada e traz novos estímulos literários aos estudantes da Unidade. A ação é uma iniciativa do projeto de Arte e Cultura "Literature-se", com o objetivo de estimular a leitura e produção de textos literários, e tem como madrinha a Academia Itaperunense de Letras (ACIL).

Para o diretor-geral do IFF Itaperuna, Filipe Castro, a criação da Academia de Letras do campus não é um ato isolado, mas sim fruto de muito esforço, histórias de vida, projetos e talentos que vão se somando e que precisam sempre alçar voos mais altos. "Quando isso acontece numa escola, a celebração precisa ser mesmo muito comemorada, pois sabemos, desde já, que junto dos voos desses projetos e, agora da Academia, voarão alunos e alunas. E que muitos desses ganharão suas asas a partir da poesia, da literatura, dos textos, da música, dos contos e livros. Assim, vamos juntos de cada vida transformada assistindo o poder e a força da educação", disse.

A professora de Língua Portuguesa Giselda Bandoli, que é também coordenadora do projeto "Literature-se" e, a partir de agora, presidente da Academia de Letras do IFF Itaperuna, ressalta a aquisição. "Fundar uma Academia de Letras num contexto escolar foi nosso sonho sonhado e, hoje, torna-se um sonho realizado. Assim como outrora Machado de Assis e um grupo de jovens escritores concretizaram a ideia de uma instituição que fosse referência cultural e literária em nosso país, hoje, com o mesmo propósito, também nós concretizamos a criação de uma instituição que possa estimular ainda mais o contato estreito com a literatura em nosso querido Campus Itaperuna", comentou.



De acordo com o presidente da Academia Itaperunense de Letras, Valber Meireles, a Instituição recebeu com muita honra o convite. "Esse é um marco histórico para o IFF de Itaperuna, que implanta tão nobre conceito, oportunizando aos grandes talentos que por aqui passam poder demonstrar suas genialidades poéticas em prosas e em versos. Deixo meus parabéns a todos e o desejo de muito sucesso", salientou



Como parte do projeto Literature-se, a Academia se soma a outras iniciativas realizadas nos últimos meses, como a 1ª Festa Literária do IFF Itaperuna (FLIFF), em dezembro, e concursos de poemas e de contos para redes sociais, realizados ao longo do ano, com o intuito de estimular a produção literária entre alunos, servidores e funcionários terceirizados do campus.



"Há muito o que se ler, há muito o que ser escrever. Muitos autores e, sobretudo, autoras precisam ser lidos, precisam ser lidas. Muitas vozes poéticas silenciadas ganharão eco em nosso projeto. Por isso, desejamos que nossa Academia seja plural, seja para todos e todas. Esse, então, é nosso desafio. Esse, então, é nosso compromisso", destacou a professora Giselda Bandoli.

O IFF Itaperuna segue com suas atividades presenciais suspensas. É possível entrar em contato com os setores administrativos, das 8h às 17h, pelo telefone (22) 3826-2300 e pelo e-mail [email protected]

Inauguração - Durante a inauguração que ocorreu em em 30 de dezembro de 2020, durante transmissão online pelo IFF Tube Campus Itaperuna, Valber Meireles, deu posse aos membros fundadores da Academia, os professores Adriano Henrique Ferrarez; Fabiana Castro Carvalho de Barros; Giselda Bandoli; João Felipe Barbosa Borges; Josélia Rita da Silva; Michelle Maria Freitas Neto; Orlando Pereira Afonso Junior e Raphael de Mello Veloso.



Também participaram da solenidade, a diretora de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis do IFF Itaperuna, Josane Lessa, a secretária da Academia Itaperunense de Letras, Natalia Dias Boechat, e todos os membros fundadores, que foram empossados em suas respectivas cadeiras.



Transmissão da inauguração está disponível pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=xL33crfY0tk&ab_channel=IFFTubeCampusItaperuna

Em meio a versos de Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade, foi inaugurada oficialmente em transmissão online pelo IFF Tube Campus Itaperuna. Foto: divulgação/IFF