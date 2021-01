Preso foi transferido ao presídio de Campos dos Goytacazes onde ficará à disposição da justiça Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 12:13

NATIVIDADE - Um rapaz de 25 anos, condenado por tráfico de drogas, que estava evadido do sistema penitenciário, foi capturado em Natividade, no Noroeste Fluminense, por militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do 29º BPM (Itaperuna-RJ). Ele foi localizado na Rua José de Lannes Dantas Brandão, no bairro Liberdade, apresentado ao plantão da 140ª Delegacia Legal, que o transferiu ao presídio de Campos dos Goytacazes onde ficará à disposição da justiça. O homem havia sido preso em ação deflagrada pelas Polícias Civil em Militar, em 18/06/2014.