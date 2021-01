Informações anônimas que levem a Policia a apreensões e prisões podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 12:47

Itaperuna - Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) apreenderam 4.218 pedras de crack durante buscas no local conhecido como “reserva”, na Rua Olavo Bilac, Morro do Castelo, área de mata. De acordo com laudo pericial, o material totalizou 465 gramas de cloridrato de cocaína. A dupla suspeita não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.



Informações anônimas que levem a Policia a desvendar crimes ou apreensões e prisões podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.