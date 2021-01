Informações anônimas que levem a Policia a apreensões ou prisões podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 18:00

Itaperuna - Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) apreenderam duas mil buchas de maconha durante ação de combate ao crime, na Rua Olavo Bilac, Morro do Castelo, Noroeste Fluminense, área de mata. Dois suspeitos fugiram da polícia no dia anterior. Os agentes foram até o local conhecido como “reserva” e iniciaram buscas, sendo desenterrado o material, que foi encaminhado à perícia e o resultado registrou 1kg840g de maconha. Os proprietários das drogas não foram localizados até o fechamento desta reportagem.



