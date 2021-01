Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 10:00

O Instituto Federal Fluminense está com inscrições abertas para os Processos Seletivos de Ingresso de Portadores de Diploma, Reingresso de Estudantes e Transferências Interna e Externa. São 273 vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio e de Graduação, referentes ao 2º semestre de 2020, distribuídas entre os Campi Campos Guarus, Itaperuna, Macaé e Quissamã.Os candidatos interessados devem realizar as inscrições no período de 11 a 15 de janeiro de 2021, por e-mail, mediante envio da documentação exigida nos editais. Não haverá provas. Confira, abaixo, o número de vagas, campi ofertantes, procedimentos para inscrição e as formas de seleção de cada um dos processos seletivos.A seleção é destinada a candidatos que tenham diploma de cursos de graduação, cursados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). São 27 vagas para os Campi Campos Guarus, Itaperuna e Macaé.As inscrições deverão ser feitas mediante envio da documentação exigida no Art. 6.º do Edital N.° 01/2020 para o e-mail [email protected] A taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00, deverá ser emitida no endereço eletrônico www.snt.gov.br e paga em qualquer agência do Banco do Brasil.O Processo Seletivo será realizado por meio da análise dos documentos enviados e avaliação acadêmica da compatibilidade curricular entre os cursos. Todas as informações estão disponíveis no Portal de Seleções pelo link: http://selecoes.iff.edu.br/ingresso-de-portadores-de-diploma-1/reitoria/2020/processo_seletivo-1 Reingresso de Estudantes em Cursos Técnicos de Nível Médio:Podem participar desta seleção os estudantes de Cursos Técnicos de Nível Médio do IFF, em situação de evasão há, no máximo, cinco anos, que desejam reabrir sua matrícula. São 36 vagas para os Campi Campos Guarus, Itaperuna e Quissamã.As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por e-mail, mediante envio da documentação exigida no Art. 6º do Edital N.º 04/2020 para o endereço [email protected] A avaliação dos pedidos de reingresso será realizada pela Coordenação de Curso ou Diretoria de Ensino do campus, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.As informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.Reingresso de Estudantes em Cursos de Graduação:Este Processo Seletivo destina-se a estudantes em situação de evasão nos cursos de graduação do IFF. São ofertadas 39 vagas para os Campi Campos Guarus, Itaperuna e Macaé.Para realizar a inscrição, gratuita, os candidatos deverão enviar a documentação exigida no Art. 6º do Edital N.º 05/2020 para o e-mail [email protected] A avaliação dos pedidos de reingresso será realizada pela Coordenação de Curso ou Diretoria de Ensino do campus, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.Todas as informações estão disponíveis no Portal de Seleções.Transferência Interna:Podem participar desta seleção os estudantes do IFFluminense que tenham interesse em transferência entre cursos ou entre os campi do Instituto. São 71 vagas para cursos de graduação dos Campi Campos Guarus, Itaperuna e Macaé.As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas mediante envio da documentação exigida no Art. 6º do Edital N.º 02/2020 para o e-mail [email protected] O processo seletivo será composto por avaliação da documentação, verificação da aprovação do estudante nos componentes curriculares dos períodos anteriormente cursados no IFF, além de avaliação acadêmica pela Coordenação de Curso.As informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.Transferência Externa:A seleção é destinada a estudantes regularmente matriculados, no ano letivo de 2020, em cursos de graduação de outras instituições de ensino superior, reconhecidos e/ou autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), que tenham interesse em transferência para cursos de graduação do IFFluminense. São ofertadas 100 vagas para os Campi Campos Guarus, Itaperuna e Macaé.Para realizar a inscrição, o candidato deve enviar a documentação exigida no Art. 6º do Edital N.º 03/2020 para o e-mail [email protected] A taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00, deverá ser emitida no endereço eletrônico www.snt.gov.br e paga em qualquer agência do Banco do Brasil.O processo seletivo será composto por análise dos documentos apresentados e avaliação acadêmica da compatibilidade curricular entre os cursos. Acesse todas as informações no Portal de Seleções.Resultados – a divulgação dos resultados dos processos seletivos para os Campi Itaperuna, Macaé e Quissamã será realizada no dia 01 de fevereiro de 2021. Já os resultados das seleções para cursos do Campus Campos Guarus serão divulgados no dia 22 de fevereiro.