Prefeitura de Varre-Sai reforma Hospital Municipal São Sebastião. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 19:00

VARRE-SAI - Para oferecer um melhor atendimento à população, a Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, está realizando a Reforma e Adequação do Hospital Municipal São Sebastião. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a ação está sendo feita com recursos provenientes do Governo do Estado e a obra está orçada no valor de R$ 663.240,58.





O prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, lembrou que todas as áreas do Hospital serão adequadas de acordo com as normas da Vigilância Sanitária Estadual. “Estamos fazendo uma grande reforma no hospital, colocando em condições de atender às normas da Vigilância Sanitária do Estado. Estamos melhorando as salas de cirurgia e salas de estabilização, colocando piso adequado em toda a unidade e ainda aguardando autorização para fazer uma parte de construção que inclui cozinha, copa e lavanderia. Tudo isso é consequência do grande trabalho feito na Secretaria de Saúde, com aumento considerável das internações hospitalares e atendendo o número crescente, principalmente de cirurgias eletivas de urgência e obstétricas”, ressaltou o prefeito Silvestre Gorini. Continua após foto.







O secretário municipal de Saúde de Varre-Sai, Rafael Fabbri Ramos, lembrou que a obra visa também a segurança dos funcionários da unidade. “Além de se adequar às normas da Vigilância Sanitária, a obra gera maior segurança sanitária, diminuindo e prevenindo riscos de contaminações dentro do hospital. O próximo passo após a conclusão das obras, é equipar todo o Hospital”, disse o secretário.



A administradora do Hospital, Valéria Martins, falou da satisfação da realização da obra. “Estou aqui há sete anos e meio e isso é um sonho de consumo, a melhoria do hospital. Espero que a obra se concretize para um melhor atendimento à população”, concluiu.



A Secretaria Municipal de Saúde lembra à população que está tentando mitigar os transtornos causados pelas obras, mas pede a compreensão dos usuários nesse período de obras.





