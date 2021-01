Duas pessoas morreram em acidentes no último fim de semana no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/01/2021 15:00

No primeiro acidente registrado no último fim de semana no Noroeste Fluminense, um jovem morreu no dia do aniversário, em em Santo Antônio de Pádua. O rapaz estava em uma moto e se envolveu em uma colisão com um caminhão na noite de sábado (09/01). O acidente aconteceu no trecho urbano da RJ-186, em frente ao terminal rodoviário da cidade. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas quando chegaram, a vítima já estava sem vida. Após perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O acidente foi registrado na 136ª Delegacia de Polícia de Pádua, que investiga o que teria provocado a batida.

Idoso morre em colisão na RJ-116, em Itaocara - Após cerca de 24 horas do registro anterior, um homem de 61 anos morreu em um acidente, em Itaocara. A vítima conduzia uma moto e se envolveu em uma colisão com um carro na RJ-116, em frente ao Parque de Exposição do município. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), que registrou o acidente na 135ª Delegacia Legal, os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve a colisão na altura do KM 197. O veículo Fiat Strada seguia no sentido Jaguarembé e a moto seguia no sentido contrário. A Polícia Civil agora investiga as causas do acidente.