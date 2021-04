21º GBM de Itaperuna realizou um ato simbólico em homenagem aos bombeiros militares do Estado que faleceram há 10 anos, na tragédia ocorrida na Região Serrana. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 18:17 | Atualizado 12/01/2021 19:29

ITAPERUNA - Em um ato que mobilizou toda o Corpo de Bombeiros do Estado do RJ, o 21º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) realizou a solenidade em alusão à tragédia da madrugada do dia 11 para 12 de janeiro de 2011, que assolava a Região Serrana. Uma década depois, à meia-noite deste dia 12 de janeiro de 2021, um toque de silêncio - melodia utilizada para homenagear militares que morreram em serviço - foi executado de forma simultânea em todas as unidades em memória aos militares vítimas do maior desastre natural do Brasil. De acordo com a assessoria de comunicação do CBMERJ, durante a cerimônia houve o chamamento nominal dos militares tombados em serviço, execução do brado de socorro, seguido de toque de silencio, simbolizando os militares que não retornaram. Continua após foto.



Cerimônia realizada também em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, lembra bombeiros mortos em serviço durante a tragédia de 2011. Foto: Jorge Luiz online

Ao todo, cinco bombeiros que morreram no desastre foram homenageados: o 2º sargento Marco Antônio Verly da Conceição, os cabos Victor Lembo Spinelli e Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas, que prestavam socorro às vítimas e não resistiram aos ferimentos. Outros dois profissionais eram moradores de Teresópolis, uma das cidades mais atingidas pela tragédia, e estavam em casa quando as residências foram atingidas. São eles os bombeiros Isaac Bravo (lotado no próprio quartel de Teresópolis) e Ruan Carlos Guarillha (lotado no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé). Continua após foto.

Cerimônia realizada também em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, lembra bombeiros mortos em serviço durante a tragédia de 2011. Foto: Jorge Luiz online

Relembre - Em janeiro de 2011, na madrugada da segunda-feira (11) para terça-feira (12), o Estado vivenciou um desastre natural de caráter ímpar em toda a história, decorrentes de adversidades atmosféricas o Estado do RJ, especialmente a região serrana, por sua peculiar geografia, foi assolado por fortes chuvas, deslizamentos de terra e outras adversidades que no seu esteio trouxe mortes, desabamentos, gerando centenas de desabrigados e desalojados, destruindo haveres, e principalmente ceifando e soterrando vidas, histórias, interrompendo planos e lançando uma sombria incerteza do porvir.



Assim foram acionados os companheiros do 6º Grupamento de Bombeiro Militar – Nova Friburgo. Nesta ocasião, as precipitações pluviométricas provocaram significativa instabilidade do relevo da região serrana do Rio de Janeiro, culminando em grandes deslizamentos de terra que devastaram bairros inteiros, deixando um rastro de destruição, e ceifando a vida de mais de 900 pessoas.



Este desastre, considerado o maior da história do país, demandou esforços totais de resposta do CBMERJ somados à atuação ampla e incisiva de toda a Secretaria de Estado de Defesa Civil, integrando diferentes órgãos no atendimento às vítimas e na mitigação de todo aquele infortúnio.



Há dez anos, valorosos bombeiros militares levaram seus juramentos ao mais sublime significado e ofertaram suas vidas no cumprimento da missão: “vida alheia e riquezas salvar”. E aos cinco guerreiros tombados no cumprimento do dever, as mais respeitosas continências:

2º Sargento BM Q00/91 MARCOS ANTÔNIO VERLY DA CONCEIÇÃO;

3º Sargento BM Q01/97 ISAC BRAVO;

3º Sargento BM Q00/08 VICTOR LEMBO SPINELLI;

3º Sargento BM Q00/08 FLÁVIO UANDERSON RODRIGUES DE FREITAS; e

Cabo BM Q00/97 RUAN CARLOS BENTO GUARILHA.