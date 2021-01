Por Lili Bustilho

Publicado 13/01/2021 09:00

Especialista em marketing digital, Renatto Moreira, como é conhecido nacionalmente, é atual referência nesse segmento, conquistando fãs em todo o Brasil, mas o influencer destacou ao O Dia, o carinho recebido pelos itaperunenses e demais moradores cidades do Noroeste Fluminense. Renatto é formado em Design Digital, sendo o pioneiro em compartilhar dicas de marketing digital nas redes sociais, tornando-se um dos principais blogueiros do setor."Com os conteúdos, acredito que consiga incentivar as pessoas que pretendem empreender a colocar a mão na massa. O objetivo é sempre que os seguidores possam aprender o que eu estou repassando e usem com sabedoria”, explica Renatto.Também palestrante, Renatto é constantemente comparado ao best-seller norte-americano, Russell Brunson. Ambos são estrategistas de marketing digital e dão dicas e palestras sobre o tema. Webnários do especialista registram um público de faixa etária variada que busca destaque no ramo digital. Siga o especialista e acompanhe dicas pelo link: https://www.instagram.com/renatto.moreira/