Por Lili Bustilho

Publicado 13/01/2021 08:00

Laje do Muriaé - Uma pistola calibre.40 com 14 munições intactas; 115 pinos de material aparentando ser cocaína; 120 sacolés com pedras aparentando ser crack e 20 buchas de material aparentando ser maconha foram apreendidos em uma ação de combate ao crime em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram a uma residência no Morro do Querosene em cumprimento de mandado de busca e apreensão. O envolvido foi detido e encaminhado à 138ª Delegacia Legal.