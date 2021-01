Sargento PM Nélio ingressou nas fileiras da Polícia Militar, em 30 de maio de 2005. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 13/01/2021 15:00

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, emitiu uma nota lamentando a morte do policial militar, Sargento Nélio Gomes do Rosário, 45 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele residia em Carangola, MG. No comunicado, o setor de Relações Públicas da Unidade (P5) informa que "Na manhã desta segunda-feira, 11/01, nosso querido Sargento Nélio nos deixou, sua partida precoce em decorrência do COVID-19 deixa um sentimento de tristeza a toda família 29º BPM. A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo essa dor se aquieta, se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida um dia reencontrar. Descanse em paz guerreiro!", consta na nota.



Sargento Nélio ingressou nas fileiras da Polícia Militar, em 30 de maio de 2005, onde há 15 anos desempenhava com excelência suas funções, segundo a PM. Conhecidos e amigos de farda também usaram as redes sociais reagindo ao comunicado do 29º BPM para deixar mensagens de força aos familiares e corporação.



"Boa tarde guerreiros do 29º batalhão meus sentimentos a todos da família do 3º Sargento força e Honra bom trabalho que Deus abençoe todos vocês." (Amado Defante Defante)

"Meus sentimentos aos familiares, descanse em Paz Guerreiro!" (família PMMG Vidigal de Muriaé/MG)



"Que triste vai deixar muitas saudades em Purilândia! Meus sentimentos a todos familiares e amigos!" (Cristiane Barcellos)

"Meus sinceros sentimentos a família e seu filho Matheus. Q descanse em paz." (Juliane Horácio Silva)



"Infelizmente mais um guerreiro que perdeu a vida por causa desse vírus maldito, pois nós, policiais não deixamos de trabalhar por causa da pandemia, onde nossas famílias também correm perigo, porque não sabemos se estamos chegando em casa com ou sem o vírus. Que Deus conforte os familiares do SGT Nélio e também daqueles que perdem seus entes queridos todos os dias." (Lázaro Barros)

"Grande Nélio, companheiro de 24° BIB. Deus conforte a família." (Odair Souza)



"Ainda não posso acreditar que perdemos vc, meu sobrinho querido. Descanse em paz!" (Luce Helena Rosário Costa)