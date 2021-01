Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do exercício de 2019 de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/01/2021 08:00

VARRE-SAI - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do exercício de 2019 de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, em sessão extraordinária telepresencial realizada na última semana. Agora, o respectivo documento será encaminhado à Câmara de Vereadores onde passará pela avaliação final da Casa Legislativa. As contas apresentadas pelo chefe do Executivo foram objeto de 8 ressalvas e igual número de determinações.



Confira abaixo a íntegra do voto emitido pelo conselheiro-substituto, Christiano Lacerda Ghuerren.

Dessa forma e diante dos fatos evidenciados,

VOTO:

I – Pela Emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das

Contas do Governo do Município de Varre-Sai, relativas ao exercício de

2019, sob a responsabilidade do Prefeito, Sr. Silvestre José Gorini, com

as seguintes RESSALVAS, DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO:

RESSALVAS E DETERMINAÇÕES

RESSALVA nº 1

– Não foram implantados todos os Procedimentos Contábeis Patrimoniais

com prazo-limite até o exercício de 2019, conforme Cronograma de

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – (Modelo 25A),

estando, o município, em desacordo com os prazos estabelecidos na

Portaria STN n.º 548/2015.

DETERMINAÇÃO N.º 1

– Implantar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais não implementados

até o prazo-limite exercício de 2019, bem como observar a implantação dos

demais nos prazos estabelecidos na Portaria STN n.º 548/2015.



RESSALVA Nº 2

– Não cumprimento da meta de Resultado Nominal estabelecida na Lei de

Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59

da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 2

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 95

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

– Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no

Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do que

estabelece o inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

RESSALVA Nº 3

– Divergência de R$5.847,21 entre o Patrimônio Líquido apurado na

presente Prestação de Contas (R$739.789,14) e o registrado no Balanço

Patrimonial Consolidado (R$745.636,35).

DETERMINAÇÃO N.º 3

– Observar o correto registro Contábil da movimentação patrimonial, em

atendimento à Portaria STN n° 634/13 c/c Portaria STN nº 840/16.



RESSALVA Nº 4

– O montante da “provisão matemática previdenciária” registrada no Balanço

Patrimonial não guarda paridade com o informado no Relatório de Avaliação

Atuarial.

DETERMINAÇÃO Nº 4

– Providenciar o correto registro, no Balanço Patrimonial, do Passivo

Atuarial, o qual deve estar em consonância com aquele apontado no

Relatório de Avaliação Atuarial.

RESSALVA Nº 5

– As despesas a seguir, classificadas na Função 10 – Saúde, não foram

consideradas no cálculo do limite dos gastos com a Saúde, por não ser

consideradas como ações e serviços públicos, conforme os artigos 3º e 4°

da Lei Complementar n.º 141/12:

a. (...)

DETERMINAÇÃO N.º 5

– Observar a correta classificação das despesas na Função 10 – Saúde, em

atendimento aos artigos 3º, 4° e 7º da Lei Complementar n.º 141/12 c/c com

inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 101/00.



RESSALVA Nº 6

O Poder Executivo não aplicou a parcela dos recursos dos royalties

previstos na Lei Federal n.º 12.858/2013 na área de educação, no montante

de R$ R$191.355,36, recebidos em 2018 e 2019, não atendendo ao disposto

no § 3º, artigo 2º da mencionada legislação.

DETERMINAÇÃO Nº 6

Observar a correta aplicação dos recursos dos royalties previstos na Lei nº

12.858/13, devendo ser aplicado na área de educação em 2020, além dos

recursos recebidos no exercício, os valores não aplicados nos

exercícios de 2018 e 2019, no montante de R$ R$191.355,36, conforme §

3º, artigo 2º da lei mencionada.

RESSALVA Nº 7

– O município não cumpriu integralmente as obrigatoriedades estabelecidas

na legislação relativa aos portais da transparência e acesso à informação

pública.

DETERMINAÇÃO N.º 7

– Implementar ações, visando ao pleno atendimento às exigências,

estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 131/09, Lei Complementar

Federal nº 101/00, Lei Federal nº12.527/11 e no Decreto Federal nº

7.185/10, no que couber, relativas aos portais de transparência.



RESSALVA Nº 8

– Ausência de ampla divulgação da Prestação de Contas de Governo e do

respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em afronta ao

disposto no artigo 126 da Constituição Estadual c/c o artigo 48 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 8

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 97

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

– Implementar ações, visando ao pleno atendimento às exigências

estabelecidas no artigo 126 da Constituição Estadual c/c o artigo 48 da Lei

de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

RECOMENDAÇÃO

– Atentar para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos

dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de

programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da

economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos

investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos

futuros.



II – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Responsável pelo Controle Interno da

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, na forma prevista na Lei Orgânica do

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome

ciência das Determinações e Recomendação apontadas nesta

Prestação de Contas e adote medidas necessárias para o seu

cumprimento, de modo a prevenir, nas próximas Prestações de Contas, a

ocorrência de fatos semelhantes e atue de forma a cumprir

adequadamente a sua função de apoio ao Controle Externo no exercício

de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88, no artigo 77

da Lei Federal n.º 4.320/64 e no art. 59 da LRF, pronunciando-se, nas

próximas Contas de Governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de

ordem orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e aqueles

referentes às disposições previstas na LRF, que tenham contribuído para

os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por

este Tribunal, apresentando certificado de auditoria quanto à

regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade das

contas, e apontando, ainda, quais foram as medidas adotadas no âmbito

do Controle Interno, no sentido de alertar a Administração Municipal

quanto às providências a serem implementadas, além de apresentar a

análise individual do cumprimento das Determinações e

Recomendações exaradas por este Tribunal nas Contas de Governo;

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 98

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

III – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Varre-Sai, na forma

prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de

Janeiro em vigor, para que tome ciência das Determinações e

Recomendação apontadas nesta Prestação de Contas e adote medidas

necessárias para o seu cumprimento, de modo a prevenir, nas próximas

Prestações de Contas a ocorrência de fatos semelhantes, e, ainda seja

alertado:

1 – quanto ao fato de que ocorrerão novas auditorias de monitoramento da

gestão dos Créditos Tributários, para atestação da implementação das

medidas recomendadas ou determinadas por este Tribunal, e seus

resultados serão considerados para avaliação da gestão, quando da

apreciação das próximas Contas de Governo;

2 – quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo

constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas

de Governo a partir do exercício de 2020, encaminhada a esta Corte no

exercício de 2021, a qual passará a ser considerada, para fins de aferição do

cumprimento do art. 212 da Constituição Federal – aplicação de 25% da

receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção e

desenvolvimento do ensino – somente as despesas efetivamente pagas no

exercício, de modo a interpretar a expressão “despesas realizadas”

constante do art. 70 da Lei Federal nº 9.394/96 como as despesas públicas

efetivadas após o cumprimento das três etapas previstas na Lei Federal nº

4.320/64: empenho, liquidação e pagamento;

3 – quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais referentes

ao exercício de 2020, a serem apreciadas por esta Corte no exercício de

2021, as despesas com aquisição de uniformes e afins, custeadas pelo

município, ainda que distribuídos indistintamente a todos os alunos, serão

consideradas despesas de natureza assistencial, razão pela qual não mais

poderão ser consideradas no cômputo da base de cálculo do limite mínimo

constitucional de 25% (vinte e cinco por cento), consignado no art. 212 da

Constituição Federal, assim como não poderão mais ser financiadas com

recursos do FUNDEB;

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 99

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

4 – quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo

constitucional, relativo à aplicação de 15% da arrecadação dos impostos a

que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea

“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal,

em Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser utilizada na Prestação de

Contas de Governo a partir do exercício de 2020, encaminhada a esta Corte

no exercício de 2021, a qual passará a ser considerada, para fins de aferição

do cumprimento do artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12, as

despesas liquidadas e efetivamente pagas no exercício, bem como os restos

a pagar processados e não processados até o limite da disponibilidade de

caixa do respectivo fundo no exercício;

5 – quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais

referentes ao exercício de 2021, a serem apreciadas por esta Corte no

exercício de 2022, as vedações impostas pelo art. 8º da Lei nº 7.990/89 –

que veda a aplicação de recursos de royalties em pagamento de dívida e no

quadro permanente de pessoal, excetuado o pagamento de dívidas para

com a União e suas entidades, bem como excepcionado o custeio de

despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, inclusive as

relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória

a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública – aplicamse à todas as compensações financeiras devidas pelo resultado da

exploração de petróleo ou gás natural, quais sejam: Royalties Gerais – Lei

Federal n.º 9.478/97, art.48; Royalties Excedentes – Lei 9.478/97, art.49;

Royalties em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas – Lei Federal n.º

12.351/2010, art. 42-B; Participações Especiais – Lei Federal n.º 9.478/97,

art. 50;

6 – quanto à necessidade de adotar providências com vista ao cumprimento

das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas

regulamentadoras do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a fim

de assegurar a sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do

município, em atendimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar

Federal nº 101/00;

7 – quando da avaliação da Prestação de Contas de Governo do exercício

de 2020, serão considerados os recursos recebidos no exercício e o

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 100

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

recebido e o não aplicado em 2019, em decorrência da Lei Federal nº

13.885/19, que trata da transferência de recursos dos royalties do petróleo;

8 – quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais referentes

ao exercício de 2021, a serem apreciadas por esta Corte no exercício de

2022, a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

(Cosip) não deverá compor a base de cálculo para fins de apuração do limite

de repasse de recursos do Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal

previsto no art. 29-A da Constituição Federal;

9 – quanto às novas regras estabelecidas pela Lei Federal n° 14.113/2020,

sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, que serão consideradas a partir

da Prestação de Contas de Governo, referentes ao exercício de 2021, a ser

encaminhada a este Tribunal em 2022;



IV – Pela CIÊNCIA à Secretaria-Geral de Controle Externo – SGE para que:

– Considere a pertinência de verificar o cumprimento da regra estabelecida

no § 5º do artigo 69 da LDB (Lei Federal nº 9.394, de 20.12.1996) pela

Prefeitura de Varre-Sai - de abertura de conta específica distinta daquela

em que se encontram os recursos do Tesouro -, bem como se,

efetivamente, tais recursos estão sendo transferidos ao órgão responsável

pela Educação nos prazos estabelecidos em lei;

V – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a todos os Municípios jurisdicionados,

dirigidos aos Chefes do Poder Executivo Municipal, dando-lhes ciência de

que, na apreciação das contas de governo a partir do exercício de 2021,

encaminhadas em 2022, serão consideradas as novas regras estabelecidas

pela Lei Federal n° 14.113/2020, sobre a aplicação dos recursos do

FUNDEB;



VI – Pela COMUNICAÇÃO ao Presidente da Câmara Municipal de Varre-Sai

para que tome ciência da decisão Plenária desta Egrégia Corte de Contas

quanto à emissão do Parecer Prévio das Contas do Governo do Município,

PROCESSO Nº 207.211-2/20

RUBRICA: FLS.: 101

CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019 CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI Conselheiro-Substituto – Relator

relativas ao exercício de 2019, com o registro de que a íntegra dos autos

encontra-se disponível na página do TCE-RJ na internet;

VII – Pelo ARQUIVAMENTO, após as providências consignadas no art. 14 da

Deliberação TCE-RJ nº 285/18.

GA-3, em / /2021

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN

Conselheiro-Substituto – Relato