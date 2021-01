Caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, por ser a Central de Flagrantes. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/01/2021 08:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem foi preso após tentar furtar uma garrafa de vodka, em um supermercado localizado na Rua XV de Novembro, Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O cliente havia comprado dois copos de guaraná natural e ao passar pelo caixa, o segurança e o gerente teriam observado um volume na cintura do suspeito. Com ele foi encontrada a garrafa de vodka e a polícia foi acionada.





Imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento comercial registraram o homem furtado uma garrafa da mesma bebida no dia anterior. O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes e o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.