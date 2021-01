O Americano Futebol Clube oficializou o estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, em Cardoso Moreira, como sua casa na Primeira Fase do Campeonato Estadual. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/01/2021 15:07

CARDOSO MOREIRA - O estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, em Cardoso Moreira, foi palco para a vitória do Americano na Primeira Fase do Campeonato Estadual sobre a Cabofriense por 3 a 2, neste fim de semana. O time emplacou a disputa com um gol de Pepeu aos 50 minutos do segundo tempo. Felipe Pacajus e Lucas Duarte também marcaram para o alvinegro campista. O triunfo na estreia garantiu os três primeiros pontos do Alvinegro na competição. Na próxima quarta-feira, o time volta a campo para enfrentar o Friburguense, em Nova Friburgo.



JOGO – O Americano começou a partida impondo seu ritmo e dominou as ações desde o princípio. Logo aos nove minutos, o lateral Felipe Pacajus apareceu de surpresa na área e completou de cabeça cruzamento de Paulo Vitor para abrir o placar. Porém, aos 20, a Cabofriense chegou ao empate numa infelicidade do zagueiro Espinho, que marcou contra ao tentar cortar uma cobrança de falta.



O gol do adversário não fez com que a equipe campista diminuísse o ritmo. Aos 34, o centroavante Lucas Duarte marcou seu primeiro gol como profissional logo em sua estreia. Mas, na defesa a sorte não estava a favor e outro gol contra, agora de Paulo Vitor, fez o marcador ficar em igualdade novamente.



De acordo com a assessoria do alvinegro campista, no segundo tempo, os dois times sentiram a alta temperatura de Cardoso Moreira e o jogo ficou mais lento. Quando o marcador parecia ficar em igualdade brilhou a estrela de Pepeu. Após bate-rebate, a bola sobrou para o atacante que decretou a vitória alvinegra no Ferreirão e fez a festa da torcida desde a laje até os milhares que acompanharam a transmissão pela Internet.