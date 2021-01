Ação contou com agentes do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) e do Serviço Reservado do 36º BPM de Santo Antônio de Pádua. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 18:00

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), que atuam no Grupamento de Ações Táticas (GAT) e no Serviço Reservado, foram a rua Rua São João Batista verificar denúncia de tráfico de entorpecentes; em contato com o proprietário de uma residência, que autorizou a entrada da equipe, durante revista no local foram apreendidos dois tabletes grandes de maconha e 13 pedras médias de crack.



Os militares seguiram com o material e o suspeito à 136ª Delegacia Legal no município, onde o mesmo foi autuado no art. 33 da lei 11.343/06, permanecendo preso e à disposição da Justiça.