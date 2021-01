Por enquanto, não haverá vacinação nos postos de saúde, já que as doses serão aplicadas aos grupos prioritários internamente. Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 10:46

Em Bom Jesus do Itabapoana - Maria de Lourdes Cândido, de 110 anos, foi a primeira moradora de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, a receber a vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira, 19. Além dela, 18 idosos que vivem no Abrigo de Idosos José Lima foram imunizados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O vice-prefeito, Otávio Amaral, e a secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, acompanharam o início da vacinação na cidade.



De acordo com a prefeitura, o município recebeu 1.240 doses da vacina CoronaVac, distribuídas pelo Ministério da Saúde, para serem usadas na primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Seguindo os critérios do Programa Nacional de Imunizações, do Governo Federal, a primeira fase vai atender a idosos com 60 anos ou mais institucionalizados (em asilos ou abrigos), pessoas com deficiência institucionalizadas (internados) e trabalhadores da Saúde, além de indígenas e quilombolas em terras próprias.

A CoronaVac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo (SP), e teve seu uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último domingo (17/01). Há seringas e agulhas em estoque em Bom Jesus do Itabapoana. Todos os insumos estão armazenados de maneira correta para a sua conservação. Veja fotos.

