Pontapé inicial da campanha de vacinação contra a Covid-19, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMSJU

Por Lili Bustilho

Publicado 21/01/2021 14:45

SÃO JOSÉ DE UBÁ - As médicas, Josiméia Pinheiro e Lilian Regina de Sá Vargas, foram as duas primeiras vacinadas contra a Covid-19, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. O pontapé inicial aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Pinhão. A primeira etapa da fase 1 será destinada aos os profissionais de saúde da linha de frente.

Dra. Josiméia Pinheiro, a primeira imunizada, presta serviços no município há duas décadas. De acordo com a prefeitura, a escolha se deu através da indicação unânime dos demais profissionais da UBS. Em seguida, a Dra. Lilian Regina que é médica do Pronto Atendimento recebeu a vacina CoronaVac. Nesta quinta-feira, 21, é a vez dos profissionais da tenda da Covid-19 e depois do Pronto Atendimento. Continua após foto.

Pontapé inicial da campanha de vacinação contra a Covid-19, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMSJU



Em suas redes sociais, o prefeito, Gean Marcos Pereira da Silva, divulgou o recebimento das unidades da vacina contra o novo coronavírus. "A unidade básica de saúde Antonio Morais Filho, localizada no morro do Pinhão, recebeu nesta terça-feira, 19, as primeiras doses da Coronavac no município. A vacina foi esperada em grande estilo no trevo da nossa cidade, onde contamos com a presença de secretários, subsecretários, o chefe de gabinete e o vice-prefeito, em seguida a vacina seguiu pelas ruas da cidade até a unidade de saúde. Tenho grande orgulho de poder participar deste começo de imunização, e que possamos em fim começar a sanar o mundo desta doença que tanto nos causou problemas. Vai levar algum tempo, mas vamos chegar lá. Juntos sempre!", citou. Continua após foto. Em suas redes sociais, o prefeito, Gean Marcos Pereira da Silva, divulgou o recebimento das unidades da vacina contra o novo coronavírus. "A unidade básica de saúde Antonio Morais Filho, localizada no morro do Pinhão, recebeu nesta terça-feira, 19, as primeiras doses da Coronavac no município. A vacina foi esperada em grande estilo no trevo da nossa cidade, onde contamos com a presença de secretários, subsecretários, o chefe de gabinete e o vice-prefeito, em seguida a vacina seguiu pelas ruas da cidade até a unidade de saúde. Tenho grande orgulho de poder participar deste começo de imunização, e que possamos em fim começar a sanar o mundo desta doença que tanto nos causou problemas. Vai levar algum tempo, mas vamos chegar lá. Juntos sempre!", citou.

Chegada das primeiras doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMSJU

O último boletim epidemiológico municipal registrava 464 casos confirmados desde o início da pandemia até o dia 19 de janeiro. Em relação aos óbitos são 11 em decorrência da complicação da doença; 8 infectados ativos; 9 casos suspeitos. Ainda de acordo com o levantamento, internações foram 45 pacientes sendo 32 com alta médica; duas pessoas ainda permanecem internadas.