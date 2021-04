Dupla foi para o apartamento da vítima localizado no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 15:01 | Atualizado 21/01/2021 14:29

ITAPERUNA - Um homem de 27 anos, com ferimento no pescoço provocado por facada deu entrada no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste fluminense. O objeto perfurou a traqueia da vítima. O paciente permaneceu internado na unidade hospitalar até o fechamento desta reportagem.



De acordo com a vítima, na noite desta terça-feira (19), ele conheceu o suspeito. Os dois foram para seu apartamento localizado na Rua Dora Portela Moura, bairro Cehab. Na manhã desta quarta-feira, 20, os dois se desentenderam e terminou sendo atingido com a facada.



Uma equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itapeurna) foi acionada e levou a vítima ao hospital. Policiais militares fizeram buscas, mas o infrator não foi localizado. Durante perícia foi recolhida uma faca da marca Tramontina, que teria sido utilizada na lesão corporal.