Primeiros vacinados contra a Covid-19, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/01/2021 16:28

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Os primeiros vacinados contra a Covid-19, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, foram a técnica de enfermagem, Cristina e o médico Marco Antônio. O pontapé inicial da campanha de imunização ocorreu nesta quarta-feira, 20, com a participação do prefeito, Paulo Roberto Pinheiro Pinto, o Paulinho da Refrigeração; o vice, Jadir Junior e a secretária de saúde, Andréa Siqueira, entre os profissionais que atuaram na aplicação e organização.

Em seu pronunciamento, o prefeito, destacou que "Dr. Marco Antônio faz parte da comissão da Covid-19 e está na linha de frente, inclusive já tendo sido contaminado então por reconhecimento e vários outros fatores foi um dos primeiros imunizados. Já a enfermeira Cristina é a coordenadora que está na linha de frente, com comorbidades, problemas cardíacos, mas segue na luta junto a todos então também foi uma das selecionadas para o pontapé inicial", esclareceu. Continua após foto.

Paulinho da Refrigeração, pontuou também a importância da população permanecer se prevenindo. "Agora é o momento de nos conscientizar que essa vacina irá salvar muitas vidas. Se trabalharmos juntos, cada um fazendo a sua parte, em breve estaremos livres desse mal. Um dia ímpar para a sociedade paduana e como se diz é algo novo. A vacina surge como uma esperança, mas ainda há muitos pontos de interrogação em relação a vacina então é necessário manter o distanciamento social, os cuidados, a higienização das mãos, inclusive o uso das máscaras mesmo após a vacinação. Ninguém deve se descuidar mesmo depois de vacinado. Ainda não se tem um fechamento cientifico de que a vacina vai erradicar a doença, no meu humilde ponto de vista, acredito que vai amenizar e evitar que as pessoas cheguem a fase aguda da doença que quando inflama os pulmões e precisa intubar o paciente", disse.

O prefeito acrescentou que houve o aumento nos últimos dias, na cidade, dos casos do novo coronavírus. "Estamos com uma quantidade muito maior de infectados do que na primeira fase da doença. Estamos em um pico maior, isso demonstra que o isolamento funcionou, que o uso de máscara funcionou e nenhum ser humano consegue viver sobre a pressão 24 horas por dia, nem 30 dias por mês e se acaba relaxando, mas isso não pode acontecer. É necessário se cuidar. Se o município pudesse comprar doses faríamos o possível para comprar. Estamos lutando com as armas que temos, então vamos esquecer o achismo. É hora de nos unirmos, um momento de esperança, é melhor tomar a vacina do que atingir a fase aguda", enfatizou. Continua após foto.

Doses recebidas pelo município nesta terça-feira, 19. Foto: divulgação/PMSAP

Um paciente de 27 anos teve que ser transferido para outra cidade, no último dia 19, segundo o prefeito, por complicações do novo coronavírus. "Ainda conseguimos com ajuda de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana transferir pacientes, no último fim de semana, seguramente mais de 10 pacientes. Só nesta terça foram dois. Graças a Deus estamos conseguindo. Não é só pessoas com idade avançada", salientou.

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, a cidade possui 2.429 casos confirmados de Covid-19 desde o inicio da pandemia até o dia 19 de janeiro; 54 óbitos em decorrência de complicações da doenças; 281 infectados ativos e 202 casos suspeitos.

Iniciada campanha de vacinação contra a Covid-19, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMSAP