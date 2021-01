Fato apresentado ao plantão da 144ª Delegacia Legal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/01/2021 08:00

Bom Jesus do Itabapoana - Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, em Rosal, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia, receberam informações que indicavam duas pessoas pretendendo cometer assalto em algum estabelecimento comercial da localidade; os militares foram à Rua da Igualdade onde um dos suspeitos foi localizado. Ao perceber que seria abordado pelos policiais, ele correu, pulou para algumas residências, mas acabou sendo impedido pelos agentes de fugir. O revólver de calibre 32 com numeração raspada foi jogado no telhado de uma casa, mas a arma foi apreendida. O outro suspeito foi localizado e o caso apresentado à 144ª Delegacia Legal. A dupla permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.