Vacinas estão sendo aplicadas diretamente nas instituições que abrangem o grupo prioritário, seguindo assim, o Plano Municipal de Vacinação. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 22/01/2021 13:43

ITAPERUNA - A primeira dose da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, já foi aplicada em 517 pessoas, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, até a quinta-feira, 21. Esses itaperunenses fazem parte do grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde (MS). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram 351 profissionais da saúde e 166 idosos asilados e comorbidades que receberam a imunização. As outras 503 unidades da CoronaVac estão devidamente armazenadas em estoque e serão aplicadas conforme o Plano Municipal de Vacinação.

De acordo com o último boletim epidemiológico da SMS, desde o início da pandemia até o último dia 21, cidade contabiliza 17.257 casos confirmados e 154 mortes. O número de infectados ativos aponta para 317 moradores em ainda com a doença.

Publicidade

O start da campanha na cidade aconteceu na última terça-feira, 19, aos pés do Cristo Redentor, onde uma idosa de 75 anos e uma auxiliar de enfermagem, de 68 anos, receberam a vacina que foi intensificada no Asilo Santo Antônio dos Pobres, Posto de Urgência – PU, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Centro de Referência Covid-19, Centro de Saúde Doutor Raul Travassos, Hospital São José do Avaí e Obras Sociais do Padre Geraldo. Município deu o pontapé inicial nesta primeira etapa da fase 1 da campanha contra o novo coronavírus com 1020 doses recebidas e a indicação é de que a segunda dose seja administrada de 2 a 4 semanas após a primeira



Imunização diretamente nas instituições abrangidas na primeira etapa da fase 1 - “Devemos reforçar com a população que não estamos aplicando as vacinas nos postos de saúde, e sim, estamos indo com os nossos profissionais da saúde até essas instituições para levar a vacina para o grupo prioritário, seguindo assim, com o nosso Plano de Vacinação. Então, não adianta virem até o Centro de Saúde Raul Travassos ou alguma Unidade Básica de Saúde – UBS”, destacou o Secretário de Saúde, Marcelo Ferreira.

Plano de Vacinação de Itaperuna - De acordo com o documento, neste primeiro momento, a vacinação ocorrerá nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) de pessoas com 60 anos ou mais, vacinação de 34% dos profissionais de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Hospital da UNIMED, Posto de Urgência Dr. Munir Bussade, Centro de Referência da Covid, Hospital São José do Avaí e Hospital Santo Antônio (este em parceria com o asilo), respeitando os critérios de categoria, idade (a partir de 18 anos) e comorbidades.

Publicidade

Indicação é de que a segunda dose seja administrada de 2 a 4 semanas após a primeira. Foto: divulgação/PMI