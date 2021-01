Fato foi registrado na 143ª Delegacia Legal se Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/01/2021 10:00

ITAPERUNA - Oitenta e três pinos de cocaína foram apreendidos, no bairro Vale do Sol, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) receberam denúncia que apontava para a existência de tráfico de drogas, na Rua Elzo Galvão da França, e durante buscas em um terreno baldio, apreenderam 83 pinos de cocaína, que custariam R$ 50 cada, totalizando 225 gramas, de acordo com laudo pericial. Uma jovem de 18 anos que seria suspeita pelo envolvimento no fato foi localizada e o caso seguiu para ser registrado na 143ª Delegacia Legal; ela foi liberada após prestar depoimento.