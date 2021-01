Durante intensas buscas, os militares encontraram o material que foi apresentado na 137ª Delegacia Legal do município. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 11:54

MIRACEMA - Um tonel de plástico enterrado, com seis tabletes grandes, 155 buchas e uma porção de maconha; um tijolo, 59 papelotes e 387 pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Cruzeiro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais, do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram verificar denúncia da venda de entorpecentes na escadaria de acesso ao Ferradurão, próximo à Praça São Benedito. No local, um suspeito notou que a viatura da PM estava se aproximando e fugiu, não sendo localizado até o fechamento desta reportagem. Durante intensas buscas, os militares encontraram o material que foi apresentado na 137ª Delegacia Legal do município.