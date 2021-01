Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 13:07

Para ampliar o atendimento em todo o Estado do Rio, o Detran.RJ reabre, a partir desta segunda-feira (25), mais 42 postos de Serviços Auxiliares de Trânsito (SATs), sendo 9 no Noroeste Fluminense. Nas unidades de Aperibé; Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci; Cardoso Moreira; Itaocara; Laje do Muriaé; Natividade; São José de Ubá e Varre-Sai será possível realizar serviços administrativos relativos a todos os setores do departamento, como abertura de processos, comunicação de venda, recursos de multa, emissão da ATPVe (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) e transferência de propriedade especial de veículos de concessionárias, que estejam vedados à circulação.No primeiro dia de funcionamento, as unidades farão apenas atendimento para procedimentos que não necessitam de agendamento (informações, abertura de processos, comunicação de venda e recurso de multas) e, no decorrer da semana, o serviço de emissão da ATPVe passa a ser oferecido gradativamente, sempre com marcação prévia. A capacidade inicial será de cerca de 840 atendimentos diários.“Estamos trabalhando para que mais unidades sejam reabertas, sempre com total segurança para funcionários e usuários. Serão 42 municípios beneficiados nesse primeiro momento, mas pretendemos ampliar em breve nossa oferta de vagas e serviços”, frisou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.Os SATs funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, para evitar aglomeração, o órgão pede que não levem acompanhantes às unidades. O agendamento para o serviço de emissão do ATPVe pode ser feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042.