Ao contrário da CoronaVac, todas as doses da Oxford/AstraZeneca serão aplicadas neste momento — não serão feitas reservas para segunda dose. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 13:58

O Governo do Estado do Rio de Janeiro começou a distribuir nesta segunda-feira (25) as doses da vacina da Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as cidades do Noroeste Fluminense vão receber um total de 8.640 doses. Confira quantidades por município abaixo.

MUNICÍPIOS Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 34% Trabalhadores de (a) Saúde Total (FASE 1) PERCENTUAL POPULAIONAL DOSES A DISTRIBUIR (ajustada) Aperibé 8 1 129 137 0 ,06 280 Bom Jesus do Itabapoana 31 2 561 594 0 ,26 1.240 Cambuci 11 1 141 152 0 ,07 310 Cardoso Moreira 12 1 126 139 0 ,06 290 Italva 10 1 130 141 0 ,06 290 Itaocara 17 1 341 359 0 ,15 750 Itaperuna 62 4 906 973 0 ,42 2.040 Laje do Muriaé 5 0 61 67 0 ,03 140 Miracema 18 1 246 266 0 ,11 550 Natividade 12 1 222 235 0 ,10 490 Porciúncula 12 1 217 230 0 ,10 480 Santo Antônio de Pádua 28 2 592 622 0 ,27 1.300 São José de Ubá 5 0 92 97 0 ,04 200 Varre-Sai 6 0 127 134 0 ,06 280

Publicidade

(*) dados preliminares e sujeitos a alterações (a) 34% de trabalhadores de saúde. Fonte: - 1) Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e Pessoas com Deficiência Institucionalizadas: Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 2019 -estimada a partir do censo SUAS. O grupo prioritário Pessoas com 60 2) Povos indígenas vivendo em terras indígenas: dados disponibilizados pelo Departamento de Saúde Indígena – DESAI, de 2021, incluiu indígenas acima de 18 anos atendidos pelo subsistema de saúde indígena. 3) Trabalhadores de Saúde - estimativa da Campanha de Influenza de 2020 - dados preliminares, incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.

PNI - O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde nos informes técnicos recebidos pela SES. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES recebeu um informe técnico neste domingo (24) e encaminhou as recomendações para aplicação da vacina aos municípios, por meio de uma nota informativa. Segundo a nota, os grupos prioritários permanecem os mesmos e incluem:



- Pessoas com 60 anos ou mais abrigadas em instituições;

- Pessoas maiores de 18 anos com deficiência abrigadas em instituições;

- Povos indígenas em terras indígenas;

- Trabalhadores de Saúde:

- Profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

- Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);

- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.



A SES, por meio da Vigilância em Saúde, enviou ofício aos municípios recomendando que as secretaria municipais de Saúde façam uma busca ativa para levantar casos de idosos e deficientes vivendo em instituições que não estejam cadastradas no Ministério da Saúde e, por isso, possam não ter recebido ainda doses da vacina Coronavac. O documento solicita ainda que os gestores municipais comuniquem à Subsecretaria de Vigilância em Saúde essas possíveis divergências para que possam ser solucionadas.



Remessas das doses - A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informa que todas as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Rio serão distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do PNI. A medida foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira.



Já a remessa da segunda dose da vacina Coronavac para os municípios está programada para a primeira semana de fevereiro, de modo que as doses possam ser aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.