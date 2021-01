Movimento é organizado por grupo composto de 78 integrantes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/01/2021 14:00

ITAPERUNA - O Grupo de Motoboys de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, composto por 78 integrantes, organizou um movimento contra o aumento abusivo de gasolina no município. Os manifestantes marcaram a concentração do ato com saída prevista para a entrada do bairro Caiçara, na próxima segunda-feira (25), às 12 horas; eles seguirão pelas principais vias do município. Outras associações também abraçaram a causa. De acordo com um mototáxi, o preço da gasolina na cidade varia entre R$ 5,29 a R$ 5,34.



“O objeto é causar um baque na cidade, uma vez que o valor do combustível é muito maior do que em outros municípios da região", explica Wellyton Labeta, um dos organizadores.



Na página do Facebook Blog do Jorge Luiz, alguns usuários reagiram a postagem da divulgação do evento demonstrando posicionamentos diversos. Em um destes, Angela Freitas Severiano, informa que em Minas Gerais, o valor cobrado é inferior. Veja outros comentários feitos na publicação.

"Então, devido ao aumento do combustível, acaba acarretando mais outros reajustes. Sou contra o aumento, tivemos reajuste já pouco tempo atrás". (Patrícia Simes)

"Gente, o problema não são os postos de combustível não, sei que Itaperuna está meio caro sim, mas o problema começa na Petrobrás, essa semana mesmo aumentou 7% o valor da gasolina e depois vem os impostos do Estado quebrado do Rio de Janeiro". (Rafael Costa)

"Aqui em Rio das ostras estava até dia 20 era R$ 5.39. Agora na altura de Casimiro de Abreu na BR 101, achei por R$ $ 4.89". (Rogerio Gadioli Pinheiro)

"Bom dia! Abasteci agora em Natividade, no posto Pinguim por R$ 5,34 o preço do litro". (Bruno Gonçalves Gonçalves)

"Aqui em Laje do Muriaé, a gasolina está R$ 5,53 o litro." (Edemiro Borges)

"Gente, abastece, pede nota fiscal, tira foto e vai pro Procon. É um absurdo, em plena pandemia eles fazendo isso ai com os consumidores. É só chamar o Procon. Gente, o Procon tinha que fazer uma visita em todos posto de gasolina". (Amarildo Lopes)

“A gasolina sai barata da Petrobrás, e a margem de lucro dos postos é pequena. O abuso é o valor dos impostos embutidos no preço, que nenhum governo teve ou tem coragem de mexer”. (Luiz de Pinho)

“Ponte do Itabapoana a gasolina custa R$ 4,79”. (Ceila Barroso)

“Quanto tá a gasolina aí em Itaperuna? Aqui no ES também subiu bem, foi pra R$ 4,80 o litro”. (Lidia Meireles)

“Agora estou pedindo a nota!” (Jose Ricardo Silva)

“Não sei o que Itaperuna tem para ter os preços mais altos da região. Somos reféns desse povo!” (Diego Varsi)

"Eu apoio estão roubando o povo!" (Walmir Dias Pereira)

"Bora protestar tbm para o botijão de gás e os preços abusivos dos alimentos, arroz por exemplo, afinal, arroz e gás valem mais q gasolina", (Michelly De Moraes)

"Muriaé quinta Feira, semana passada, no posto Shell na chegada, paguei R$ 4.79", (Hlena Rodrigues Romero)

“E a luz, gente, e que absurdo esse mês!” (Ruth Reis)

“Certíssimo!” (Estelita Fernandes)