Alvinegro campista abriu o placar com Fugão, que aproveitou a falha do goleiro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/01/2021 14:18

O Americano conheceu a primeira derrota na Primeira Fase do Campeonato Carioca neste sábado, dia 23 de janeiro, ao perder do Sampaio Corrêa, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, em Cardoso Moreira. O Alvinegro até saiu na frente, mas permitiu a virada do adversário e permanece com quatro pontos, ainda ocupando a segunda colocação da competição. Na próxima quarta-feira, dia 27, o time campista volta a campo para enfrentar o líder Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



GOLS – Assim como nas duas primeiras partidas, o Americano começou a partida tomando inciativa e abrindo o placar aos 13 minutos com zagueiro Wevertom Fugão aproveitando rebote do goleiro. Para o Sampaio Corrêa Alexandro marcou duas vezes: uma no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, e outra com 38 do segundo tempo, decretando a virada.