Medicamento não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a venda dele é proibida no Brasil desde 2005. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/01/2021 00:00

Santo Antônio de Pádua - Um comerciante de 41 anos, foi preso em flagrante depois de vender um medicamento comumente utilizado ilegalmente para a indução do aborto, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM já haviam sido alertados através de denúncia anônima e interceptaram o veículo GM Celta de aplicativo, no bairro Cidade Nova, onde viajava um mulher, moradora de Cataguases (MG), que transportava quatro comprimidos de um abortivo. Ela alegou ter acabado de adquirir em uma drogaria que fica naquele mesmo bairro e pelo qual, teria comprado através de transferência bancária, realizada pelo companheiro, que determinou a interrupção da gestação.



A equipe seguiu até o estabelecimento, onde questionado, o proprietário, teria admitido os fatos, sendo conduzido até a 136ª Delegacia Legal, onde acabou autuado em flagrante, não havendo confirmação se coube ou não o pagamento de fiança.

O Cytotec (misoprostol) não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a venda dele é proibida no Brasil desde 2005. A comercialização é considerada infração sanitária gravíssima e crime hediondo, sob pena de 10 a 15 anos de prisão.