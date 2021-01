Pagamento da fiança foi efetuado e o envolvido vai responder ao processo em liberdade. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/01/2021 08:00

ITALVA - Uma espingarda adulterada; 23 munições intactas de calibres 22, 38, 44, 45 e 32; além de uma caixa contendo 100 chumbinhos de calibre 5.5 foram apreendidas e um home foi preso em flagrante, na zona rural de Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM foram verificar informações que apontavam para um morador de um sítio armado no local. Foi feito contato com o suspeito de 64 anos, que autorizou buscas em sua residência e durante buscas, os agentes apreenderam o material.



O homem foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido na 148ª Delegacia Legal. Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.100. O pagamento foi efetuado e o envolvido vai responder ao processo em liberdade.