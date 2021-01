Fato foi apresentado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e o material foi encaminhado à perícia. Foto divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/01/2021 11:00 | Atualizado 27/01/2021 11:48

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas em sua residência localizada na Rua do Rosário, Calheiros, distrito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados que o morador havia recebido uma pequena carga de entorpecente. O suspeito ainda tentou fugir dos militares, correndo em direção ao Rio Itabapoana, aos fundos de sua casa, mas acabou sendo alcançado e detido. Em cima do guarda-roupa dele havia duas buchas de maconha, R$ 14 e material para comercializar drogas. Já na casinha do cachorro, apreendidas 18 buchas da mesma droga.



O fato foi apresentado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, onde o material foi encaminhado à perícia e o resultado 12 gramas de maconha. O rapaz permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.