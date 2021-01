Por Lili Bustilho

Publicado 27/01/2021 20:05 | Atualizado 27/01/2021 21:50

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está realizando o cadastro dos PROFISSIONAIS DE SAÚDE e dos IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA GRAVE para a vacinação contra a Covid-19. O objetivo é formar uma espécie de fila para organizar a ordem de imunização, garantindo o direito do grupo prioritário.Para se cadastrar, as pessoas do grupo deverão acessar os links indicados abaixo.PROFISSIONAIS DE SAÚDE: https://forms.gle/zWjAFiZYPvx9BWRB7 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA GRAVE: https://forms.gle/eSuRrjRPeCHYwwyP9 O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Ferreira, explicA a iniciativa. "Essa estratégia é para melhor atender a todas as pessoas dos grupos prioritários e termos uma organização com transparência para todos".