Foram feitas abordagens de veículos e pessoas nos municípios de Itaperuna, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Natividade, Varre-sai, Italva e Cardoso Moreira simultaneamente. Foto: divulgação/ PM

Por Lili Bustilho

Publicado 29/01/2021 19:16 | Atualizado 29/01/2021 19:35

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, iniciou nesta sexta-feira, 29, a "Operação Fecha Quartel" nos nove municípios da sua área de atuação. De acordo com o setor de Relações Públicas (P5) da Unidade Policial (UP), a Seção de Operações elaborou o planejamento empregando todo o efetivo administrativo no policiamento ostensivo, com o objetivo de trazer mais segurança aos cidadãos do Noroeste Fluminense, sendo montados diversos pontos de interceptações, visando a abordagem de veículos e pessoas nos municípios de Itaperuna, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Natividade, Varre-Sai, Italva e Cardoso Moreira simultaneamente. Continua após foto.

"Operação Fecha Quartel" visa trazer mais segurança aos moradores do Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PM

O comandante do 29º BPM, tenente-coronel PM Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar, explica que o objetivo dessa Operação é coibir a ação de criminosos em furtos/roubos a transeuntes, de veículos, estabelecimento comerciais e cargas, tráfico de drogas e homicídios. Esse policiamento é uma complementação ao Policiamento Ordinário que já existe diariamente em toda área de atuação do Batalhão, que já vem reduzindo significativamente estes índices no decorrer do mês de janeiro, proporcionando mais tranquilidade e segurança a todos os moradores do Noroeste Fluminense. "Conte sempre com a Polícia Militar, os "Guardiões do Noroeste". Nossa missão é cuidar da sua segurança, valorize quem te protege!", cita a publicação da UP.