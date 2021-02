Maior destaque se deu no roubo a residência, que apresentou uma redução de 100% se comparado ao mesmo período de 2020. Divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/02/2021 12:06 | Atualizado 02/02/2021 12:36

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fechou o mês de janeiro - comparando este com o mesmo período do ano passado - com uma significativa redução de quatro indicadores de criminalidade do Sistema Integrado de Metas (SIM), sendo Letalidade Violenta, Roubo de Rua, Carga e Veículo. De acordo com dados divulgados pelo setor de Relações Púbicas (P5) da Unidade Policial (UP), em relação ao roubo de rua houve uma diminuição de 33%; já letalidade violenta reduziu em 50% e roubo de carga e veículo não ocorreu nenhum registro. O levantamento dos indicadores que são realizados pela Seção de Planejamento, aponta que houve redução de 82% no furto de veículos; 67% no furto de celular e 39% no total de furtos.



As ações operacionais resultaram na apreensão de 6,411 Kg de maconha, que equivale a 340% de aumento em comparação com o mesmo período de 2020, e 2,463 Kg de cocaína, equivalendo a 145% de aumento se for comparado com o mesmo período do ano passado.



O 29º BPM (Itaperuna-RJ) é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias."



Informações anônimas sobre atos ilícitos ou que levem a Polícia a desvendar um crime ou a apreensões e prisões podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.