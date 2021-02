Ocorrência no bairro Morro da Formiga, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/02/2021 11:00

NATIVIDADE - Um homem de 28 anos foi preso suspeito por agredir a companheira de 20 anos, no interior da residência do casal, no bairro Morro da Formiga, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM, que atuam no Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO), foram acionados e detiveram o rapaz que foi apresentado à central de flagrantes da 143ª Delegacia Legal (Itaperuna). O envolvido foi autuado por lesão corporal decorrente de violência doméstica (Lei Maria da Penha). Contudo, quitou a fiança no valor de um salário mínimo estipulada pelo delegado de plantão e por isso, responderá em liberdade, enquanto que a mulher que passou por exame de corpo de delito, solicitou medidas protetivas junto à Justiça.