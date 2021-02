Defesa Civil Estadual orienta que morador em caso de emergência ligue 199. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/02/2021 15:25

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu um alerta para condições favoráveis para a ocorrência de chuva forte, com raios, rajadas de vento e acumulados pontuais de precipitação em nove municípios do Noroeste Fluminense. São estes: Aperibé, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.



A Defesa Civil Estadual segue com previsão de pancada de chuva moderada a ocasionalmente forte com rajadas de vento moderado nas próximas horas. Em emergência o órgão indica que o morador ligue 199.