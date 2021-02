Pouco mais de mil servidores ativos, inativos e pensionistas serão representados por presidente e conselheiros na administração da CAPREM. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 12:00

PORCIÚNCULA - Servidores ativos, inativos e pensionistas da prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, estão convocados para participar das eleições da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – CAPREM - para o mandato de dois anos. Serão eleitos, através de votação, um presidente, três conselheiros representando os servidores ativos e um conselheiro para representar os servidores inativos e pensionistas, além dos respectivos suplentes. A eleição acontece no dia 14 de maio, de 7 às 17 horas no pátio da Prefeitura de Porciúncula, e de 8 às 16 horas nas sedes das subprefeituras de Purilândia e Santa Clara.



O atual presidente da entidade, Rodrigo Mantovani, destaca a importância do envolvimento dos segurados nas eleições: “A participação nas eleições proporciona uma gestão profissional da nossa caixa de previdência municipal, garantindo o recebimento dos benefícios previdenciários atuais e futuros”, disse.



O presidente afirma ainda que a Secretaria de Previdência vem buscando estabelecer maior profissionalização de dirigentes e conselheiros dos regimes próprios de Previdência Social, exigindo requisitos mínimos para ocupar as funções, a fim de promover a melhoria da gestão das Caixas de Previdência Municipais.