Porciúncula, no Noroeste Fluminense, contabiliza 39 mortes em decorrência do novo coronavírus. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 10:00

PORCIÚNCULA - Idosos entre 85 e 89 anos começarão a ser vacinados, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, nesta sexta-feira, 12. As equipes das unidades de saúde fizeram o mapeamento do público prioritário que será vacinado e foram até as residências dos idosos fazer o agendamento do dia que serão imunizados. O secretário municipal de Saúde, Higino Lira, alerta para a importância dos idosos permanecerem em casa para receber a vacina. “Isso evita que eles saiam e tenham contato com outras pessoas, podendo assim ser contaminadas”, disse Higino.