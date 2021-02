Fato foi apresentado à 136ª DP de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 15:14

SANTO ANTÔNIO DE PÁDIA - Um detido e apreensão de maconha e cocaína, após denúncia de tráfico de drogas, no bairro Dezessete, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua), em patrulhamento pela Rua Vicente de Souza, foram informados que um homem de 39 anos estaria comercializando drogas no local e guardava o material em um campo de futebol.



Os militares permaneceram em ponto estratégico e localizaram o suspeito. Durante abordagem foi encontrado R$ 15 e nas buscas pelo local foram apreendidos 46 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha. O fato foi apresentado à 136ª DP (Miracema), o material foi enviado à perícia técnica e o envolvido liberado após prestar depoimento. De acordo com a PM, ele aguardará em liberdade a posterior investigação.