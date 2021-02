Os exames acontecem todas as quintas-feiras no Hospital São Sebastião e a marcação deve ser realizada no PSF onde a gestante é cadastrada. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 12/02/2021 19:00

VARRE-SAI - “É uma coisa muito boa para Varre-Sai. É mais fácil fazer o acompanhamento da gravidez e exames por aqui”, com essas palavras a gestante Débora Aparecida Ferreira da Silva, 24 anos, expressou a felicidade em poder realizar os exames de ultrassonografia no município em que mora. É que nessa quinta-feira (11/02), a Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a realização de exames de ultrassonografia na cidade.



De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o moderno aparelho adquirido no valor de R$ 76 mil é completo e tem capacidade de absorver todos os exames e tipos que são contratados fora do município, uma média de 150 ultrassonografias mensais, o que vai gerar uma economia de cerca de R$ 90 mil anuais.



O prefeito, Silvestre José Gorini, ressaltou que com a realização do exame no município, acabam os incômodos das gestantes na estrada. “Estamos iniciando hoje o atendimento às gestantes no município, com um moderno aparelho de ultrassom, evitando o deslocamento das pacientes a Itaperuna, onde elas sofriam com transporte, a espera e nesse período do ano, com o calor”, lembrou o prefeito.



E quem precisa realizar o exame, comemorou a conquista para o município.



“Parabéns para a Secretaria de Saúde por estar disponibilizando esse recurso, não só para mim, mas para todas as outras grávidas”, completou a gestante Débora.



A gestante Carla de Fátima Potente Oliveira, 21 anos, também realizou o exame. “Vai facilitar muito para a gente e para o pessoal da zona rural, pois evita ter que viajar para realizar o exame, quando muitas grávidas passavam mal e é um conforto e segurança para nós”, afirmou.



Outra que realizou o exame foi Valquíria de Souza Machado, 20 anos. “É importante poder fazer o exame aqui porque fica melhor e mais seguro para a gente. A Secretaria de Saúde está de parabéns!”, disse.



O secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, falou da relevância em realizar o exame no município. “Muito importante tirar as gestantes das estradas, oferecendo mais segurança com a realização do exame em Varre-Sai. E o próximo passo será a realização de mais exames no município”, frisou o secretário.