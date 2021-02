Campanha de imunização contra o novo coronavírus com outro público alvo. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/02/2021 10:00

CARDOSO MOREIRA - Mais 130 doses da vacina contra a Covid-19 foram recebidos pelo município de Cardoso Moreira. Com esse novo lote do imunizante, serão vacinados, nos dias 18 e 19/02, todos os indivíduos acamados que totalizam 80 pessoas, a grande maioria com idade acima de 74 anos, de acordo com a prefeitura. O restante das doses será utilizado para a imunização dos idosos com 90 anos ou mais. Destaca-se quem entre os acamados, 18 são idosos nesta faixa etária.